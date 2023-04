Kim giver ordre til at opsende spionsatellit som planlagt

Som planlagt har den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, givet embedsmænd ordre om at opsende landets første spionsatellit.

Netop en styrkelse af Nordkoreas rekognosceringsevner er en prioritet for at imødegå "trusler" fra USA og Sydkorea, siger Kim.

Det skriver nordkoreanske medier onsdag.

Nordkorea gennemførte i december ifølge eget udsagn en "vigtig, sidste testfase" i udviklingen af en spionsatellit. Dengang oplyste myndighederne, at satellitten ville blive opsendt inden april.

Under et besøg hos det nationale agentur for rumudvikling tirsdag opfordrede Kim Jong-un indtrængende til at opsende satellitten som planlagt.

Samtidig beordrede han flere rekognosceringssatellitter indsat. Det sker for at styrke landets overvågningsevner, skriver det statslige nyhedsbureau KCNA.

- Kim sagde, at sikring og drift af militære rekognosceringsforanstaltninger er en vigtig opgave for at forbedre den militære effektivitet og praktiske anvendelighed af vores forskellige krigsafskrækkende tiltag, skriver KCNA.

Efter testen i december, som ifølge Sydkorea og Japan involverede to ballistiske missiler, offentliggjorde Nordkorea sort-hvide-billeder i lav opløsning af den sydkoreanske hovedstad, Seoul, og den nærliggende havneby Incheon.

Ifølge nordkoreanerne blev billederne taget under opsendelsen.

Kims besøg på agenturet for rumudvikling kommer, kun få dage efter at Nordkorea fredag testede et nyt interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) drevet af fast brændstof.

Avisen The Washington Post skriver tirsdag aften, at en lækket vurdering fra det amerikanske militær viser, at det kinesiske militær snart vil indsætte en spiondrone i stor højde.

Dronen kan ifølge den lækkede vurdering rejse tre gange så hurtigt som lydens hastighed.

Avisen citerer et hemmeligt dokument fra National Geospatial-Intelligence Agency.

