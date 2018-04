Kim Jong-ils kidnappede filmfugl pipper ikke længere

Et liv, der er som taget ud af en actionfilm, er slut, da Choi Eun-hee mandag åndede ud - 91 år.

I 1978 blev den ukronede dronning af sydkoreansk film, Choi Eun-hee, kidnappet af nordkoreanske agenter og ført til Kim Jong-ils palads.

De næste otte år var hun ufrivilligt filmstjerne for det nordkoreanske styre sammen med sin eksmand, inden de begge lavede en halsbrækkende flugt i 1986 efter en filmfestival.

Det lyder som et liv taget ud af en actionfilm. Og det er et liv, der sluttede mandag, da Choi Eun-hee døde 91 år. Det oplyser nyhedsbureauet AFP.

Choi Euin-hee, der debuterede på film i 1942, blev en stjerne i kølvandet på krigen, der splittede Korea i et kommunistisk nord og et kapitalistisk syd.

Hun blev gift med instruktøren Shin Sang-ok, der stod bag mange af hendes succeser. De to gik dog fra hinanden i 1976 på grund af Shins utroskab.

Det personlige forhold blev to år senere til storpolitik. Mens de to nød succes i sydkoreansk film, gav filmentusiasten og kommende leder i Nordkorea Kim Jong-il ordre til, at hans regimes agenter skulle kidnappe Choi Eun-hee i Hong Kong.

Her var hun på besøg for at lede efter støtte til sin kunstskole, da hun blev lokket om bord på en båd, der sejlede hende ud til et nordkoreansk skib. Skibet fragtede hende til Nordkorea.

Kort efter blev Shin Sang-ok også ført til Nordkorea. Ifølge et interview med Choi i 2011 fik skilsmisseparret lov at lave film med "artistisk værdi og ikke kun propagandafilm". Skuespillerinden længtes dog efter sin frihed.

I et andet interview har hun fortalt, hvordan Kim Jong-il forsøgte at lette hendes humør kort efter hendes kidnapning.

- Se på mig frøken Choi. Ligner jeg ikke en fed lille dværg, spurgte den kommende leder af landets regime.

Under nordkoreansk fangenskab blev det skilte par gift på ny på Kim Jong-ils ordre.

I 1986 tog parret flugten, da de efter en filmfestival i Berlin blev smuglet til den amerikanske ambassade i Wien.

- Jeg har stadig mareridt om at blive jagtet af nordkoreanske agenter, fortalte Choi i et interview i 2015.

- Da jeg ankom til den amerikanske ambassade og hørte "velkommen til Vesten", kunne jeg ikke holde op med at græde.

Parret søgte asyl i USA og boede der indtil 1999, hvor de vendte hjem til Sydkorea. De forblev gift til Shins død i 2006.

Choi Eun-hees historie er ikke enestående. Nordkorea kidnappede hundrede af sydkoreanere efter Korea-krigen. De kidnappede talte alt fra soldater over intellektuelle til fattige fiskere.

Ifølge det sydkoreanske Asan Institute for Policy Studies befinder mere end 500 kidnappede sydkoreanere sig i Nordkorea.

/ritzau/