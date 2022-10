Kim Jong-un: Atomhær er klar til at ramme mål til enhver tid

Nordkoreas seneste syv missilaffyringer har alle været taktiske øvelser med atomvåben.

Det rapporterer statslige medier mandag.

Samtlige øvelser er personligt blevet overværet af landets leder, Kim Jong-un, tilføjes det.

I perioden fra 25. september til 9. oktober har enheder fra den nordkoreanske hær været involveret i de særlige øvelser, der omtales som "iscenesatte militærøvelser med taktiske atomvåben".

I løbet af de seneste to uger har Nordkorea gennemført affyringer af ballistiske missiler med falske atomsprænghoveder.

Formålet med øvelserne er ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA at levere et stærkt "krigsafskrækkende" budskab.

Missilerne blev affyret med fokus på fjendens flypladser og vigtige havne, tilføjes det.

- Det blev demonstreret, hvor effektiv vores atomkampstyrke er. Den er klar til at ramme og ødelægge mål til enhver tid fra ethvert sted, rapporterer KCNA.

- Selv om fjenden fortsætter med at tale om dialog og forhandlinger, så har vi ingenting at tale om, og vi føler heller ikke et behov for det, siger Kim Jong-un ifølge KCNA.

/ritzau/Reuters