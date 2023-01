Kim Jong-un beordrer udvikling af nye ballistiske missiler

Kim Jong-un siger i en tale til sit parti, at USA og Sydkorea forsøger at isolere og undertrykke Nordkorea.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har søndag givet en ordre om, at der skal udvikles nye interkontinentale ballistiske missiler og masseproduceres taktiske atomvåben.

Det rapporterer nordkoreanske statsmedier.

De nye våben skal ifølge statsmedierne hjælpe landet til at modstå trusler fra USA og Sydkorea.

Ved et stort møde i Koreas Arbejderparti har den nordkoreanske leder understreget behovet for at styrke landets atomarsenal og sikre "overvældende militær styrke", så landet kan forsvare dets suverænitet og sikkerhed.

Kim Jong-un beskylder USA og Sydkorea for at være i gang med at gennemføre en "plan for at isolere og undertrykke" Nordkorea.

Han kalder det "uden fortilfælde i menneskehedens historie".

- Han præsenterede opgaven med at udvikle endnu et interkontinentalt ballistisk missilsystem med evnen til hurtigt at gå til modangreb med atomvåben, oplyser Nordkoreas nyhedsbureau KCNA.

I talen til partiet siger Kim Jong-un også, at Sydkorea er blevet "vores ubestridte fjende", og at landet er "fast besluttet på en uigennemtænkt og farlig våbenoprustning".

- Det understreger vigtigheden og nødvendigheden af masseproduktion af taktiske atomvåben og kræver en eksponentiel øgning af landets atomarsenal, siger den nordkoreanske leder.

Han siger, at opgaverne med missiler og atomvåben bliver det primære mål for militær- og atomstrategien i 2023.

Nyheden om den nordkoreanske leders ambitioner kommer, blot få timer efter at Nordkorea affyrede et kortrækkende missil fra dets østkyst.

Lørdag affyrede Nordkorea tre ballistiske missiler.

2022 har været et år med rekordmange nordkoreanske missilaffyringer.

