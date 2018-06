Kim Jong-un er på to-dages besøg i Kina

En talsmand for Kinas udenrigsministerium udtalte i sidste uge, at sanktionerne mod Nordkorea bør lempes.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, besøger Kina tirsdag og onsdag. Det oplyser kinesiske stats-tv, skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er Kim Jong-un allerede er landet i Kina.

Kina er Nordkoreas tætteste handelspartner. Besøget er Kims tredje i Kina i år.

Tirsdag i sidste uge antydede Kina, at sanktioner mod Nordkorea bør lempes efter topmødet mellem Trump og den nordkoreanske leder, da nordkoreanerne har lovet at arbejde frem mod at gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri.

Den 12. juni mødtes USA's præsident, Donald Trump, med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore for at diskutere atomnedrustning og en mulig fredsaftale.

Talsmanden for Kinas udenrigsministerium, Geng Shuang, sagde efterfølgende, at Kina støtter forhandlingerne mellem USA og Nordkorea.

Geng fortalte journalister i Beijing, at sanktionerne fra FN's Sikkerhedsråd mod Nordkorea kan blive suspenderet eller ophævet i henhold til nordkoreanernes handlinger.

/ritzau/