Kim Jong-un får droner som gave og kører fra Rusland i pansret tog

Kim Jong-un har i sit pansrede tog sat kursen mod Nordkorea efter sit besøg i Rusland.

Det skriver russiske nyhedsbureauer søndag.

Den nordkoreanske leders tog er taget afsted fra byen Artjom i det østlige Rusland.

En video fra det statslige nyhedsbureau RIA viser Kim Jong-un, der kun sjældent forlader sit land, på en rød løber gå hen til sin togvogn til lyden af musik fra et militærorkester. Mens han går, vinker han.

Der er 200 kilometer fra Artjom til togstationen i Khasan på grænsen til Nordkorea.

Tidligere søndag meldte RIA, at Kim Jong-un af en russisk guvernør som gave havde fået fem bombedroner samt en rekognosceringsdrone. Den nordkoreanske leder fik også en skudsikker vest.

Den seks dage lange tur har fået en del international opmærksomhed.

USA og Sydkorea frygter, at Rusland vil give Nordkorea adgang til bedre missilteknologi. Imens kan Nordkorea potentielt hjælpe Rusland med våben til krigen i Ukraine.

Rusland har gjort meget for at gøre opmærksom på Kim Jong-uns besøg. Der har været adskillige hentydninger til et militærsamarbejde mellem landene.

Sydkorea og USA udtalte fredag, at et militærsamarbejde mellem Rusland og Nordkorea vil bryde FN-sanktioner mod Nordkorea.

Onsdag talte Putin og den nordkoreanske leder blandt andet om militær og krigen i Ukraine under et møde. Putin sagde til journalister, at Rusland ikke vil "krænke noget som helst". Men Rusland har i sinde fortsat at udvikle forholdet til Nordkorea.

/ritzau/Reuters