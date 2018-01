Kim Jong-un giver den som fredselsker

Det sagde Kim Jong-un

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har i sin nytårstale været mere forsonlig end normalt. I talen udtrykte han blandt andet håb om, at det forestående vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea bliver en succes:

- Vi er klar til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sende vor delegation. Til dette formål bør myndighederne i Nordkorea og i Sydkorea mødes i nærmeste fremtid.

- Vi må forbedre forholdet mellem Nord og Syd, som er fastfrossent, og gøre dette år til en afgørende periode i vor historie.

Kilde: AFP

/ritzau/