Over halvanden million mennesker i Nordkorea har febersymptomer efter landets første coronaudbrud.

Kim Jong-un giver embedsværk skylden for coronaudbrud

Febertilfældene fortsætter med at skylle ind over Nordkorea, efter at landet i sidste uge registrerede det første dødsfald med coronavirus.

Det seneste døgn har det lukkede land således opdaget 232.880 nye tilfælde med febersymptomer og seks nye dødsfald.

Det er ikke oplyst, hvor mange af febertilfældene der skyldes covid-19.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, giver regeringsmedlemmer og embedsmænd i sundhedssektoren skylden for krisen i landet.

Han kritiserer embedsmændene for at reagere "umodent" på landets første coronaudbrud ved at udvise en "uansvarlig arbejdsmoral".

Han siger videre, at det manglende svar på udbruddet har øget "kompleksiteten" i kampen mod pandemien, hvor "tid kan redde liv".

Analytikere har tidligere sagt, at det nordkoreanske sundhedssystem vil have svært ved at håndtere et stort udbrud af coronavirus.

Det skyldes, at Nordkorea har et af de værste sundhedssystemer i verden. Landet mangler både basal medicin og udstyr.

Eksperter mener, at Nordkorea ikke har vaccineret nogen af landets 25 millioner borgere for coronavirus, fordi landet har afvist tilbud om vacciner fra USA, Kina og Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Siden den første anerkendelse af coronaudbruddet har Nordkorea registreret 1,72 millioner mennesker med feber. Af dem har 62 mistet livet.

Udbruddet har fået landets regering til at iværksætte en striks nedlukning, hvor blandt andet militæret er aktiveret.

Blandt andet lyder det ifølge KCNA, at militæret skal distribuere medicin. 10.000 sundhedsmedarbejdere har ifølge statsmediet fået til opgave at smitteopspore.

Sydkorea har desuden meddelt, at landet er villig til at yde humanitær hjælp og sundhedsudstyr samt personale til Nordkorea på grund af smitteudbruddet.

/ritzau/Reuters