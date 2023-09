Kim Jong-un inspicerer bombefly og krigsskib i Vladivostok

Bombefly med evne til at bære atomvåben, hypersoniske missiler og et krigsskib blev inspiceret under Nordkoreas leder Kim Jong-uns besøg i Vladivostok lørdag.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, hilste smilende på den nordkoreanske leder i en lufthavn omkring 50 kilometer fra Vladivostok. Her blev de to taget imod af en æresgarde.

USA og Sydkorea frygter, at Rusland vil give Nordkorea adgang til bedre missilteknologi. Imens kunne Nordkorea potentielt hjælpe Rusland med våben til krigen i Ukraine.

Sjojgu fremviste strategiske russiske bombefly af typen Tu-160, Tu-95 og Tu-22M3.

De er i stand til at bære atomvåben og udgør rygraden i den russiske atomangrebsstyrke, udtaler Ruslands forsvarsministerium.

- Den kan flyve fra Moskva til Japan og så tilbage igen, sagde Sjojgu til Kim Jong-un om et af flyene.

Det kunne ses, hvordan Kim Jong-un spurgte nærmere ind til affyringen af missiler fra flyet. Af og til smilede og nikkede den nordkoreanske leder.

Sjojgu viste også Kim det supersoniske MiG-31I-jagerfly, som er udstyret med Kinzjal-missilet, der kan bære atomvåben.

Missilet kan affyres fra fly og meldes at have en rækkevidde på omkring 1500 til 2000 kilometer. Det kan kan nå op på ti gange lydens hastighed - altså omkring 12.000 kilometer i timen.

Efter at have set på fly og missiler så Kim Jong-un også nærmere på et krigsskib fra Ruslands stillehavsflåde i Vladivostok. Han skulle efter planen også til en fremvisning af den russiske flåde.

Rusland har gjort meget for at gøre opmærksom på Kim Jong-uns besøg. Der har været adskillige hentydninger til et militærsamarbejde mellem landene.

Men Dmitrij Peskov, præsident Vladimir Putins talsmand, har sagt, at der ikke er planer om at indgå formelle aftaler under besøget.

Sydkorea og USA udtalte fredag, at et militærsamarbejde mellem Rusland og Nordkorea vil bryde FN-sanktioner mod Nordkorea.

Onsdag talte Putin og den nordkoreanske leder blandt andet om militær og krigen i Ukraine under et møde. Putin sagde til journalister, at Rusland ikke vil "krænke noget som helst". Men Rusland har i sinde fortsat at udvikle forholdet til Nordkorea.

/ritzau/Reuters