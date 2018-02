Kim Jong-un inviterer Sydkoreas præsident til Nordkorea

Invitation kan drive kile ind mellem Sydkorea og USA, hvor Trump har udvekslet fornærmelser med Kim Jong-un.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, inviterede lørdag Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, til et topmøde i Pyongyang, selv om USA fremsatte advarsler om ikke at falde for nordkoreanernes charmeoffensiv i forbindelse med OL.

Invitationen blev overbragt af Kim Jong-uns søster, der er inviteret til Sydkorea under OL. I den hedder det, at Kim Jong-un vil mødes med den sydkoreanske leder på den tidligst mulige dato.

Et koreansk topmøde vil være det tredje af sin art, efter at Kim Jong-uns far og forgænger, Kim Jong-il, mødte Sydkoreas Kim Dae-jung og Roh Moo-hyun i henholdsvis 2000 og 2007. Disse to topmøder fandt begge sted i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang.

Moon har imidlertid ikke taget imod invitationen. Der er risiko for, at sydkoreanerne kommer ud af trit med USA, hvor Donald Trump har udvekslet fornærmelser og trusler om krig med den nordkoreanske leder.

Amerikanerne insisterer på, at Nordkorea ikke kan få forhandlinger, før landet har taget konkrete skridt til at stoppe landets atomprogrammer, som FN kræver det.

Moon Jae-in mødtes med en række nordkoreanske diplomater - deriblandt den nordkoreanske leders yngre søster, Kim Yo-jong, i den sydkoreanske præsidentbolig, Det Blå Hus.

Nord- og Sydkorea stiller op under samme flag til vinterlegene - et blåt og hvidt "foreningsflag". Det er historisk for de to stridende nationer. Teknisk set er de fortsat er i krig med hinanden efter Koreakrigen, som fandt sted fra 1950-53.

Kim Jong-uns lillesøster trådte først frem for offentligheden i 2011 ved begravelsen af Nordkoreas forrige leder, Kim Jong-il.

I de efterfølgende år holdt analytikere øje med den ukendte kvinde. Hun blev i stigende grad set med Kim Jong-un til begivenheder og besøg omkring i landet.

Hun agerede meget løssluppent omkring Kim Jong-un. Hun stod dermed i stærk kontrast til de ældre embedsmænd og deres stive fremtoning.

Hun menes at have et meget tæt forhold til den nordkoreanske leder. Ifølge ABC News gik de på samme privatskole i den schweiziske hovedstad, Bern. Her boede de sammen på ambassaden, hvor de havde falske identiteter som børn af gartneren og husholdersken.

I dag mener analytikere, at Kim Yo-jong er omkring 30 år. Hun er dermed omkring fire år yngre end broren. Nu står hun som en central figur i at promovere Nordkorea for resten af verden ved vinter-OL.

/ritzau/Reuters