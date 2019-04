Kim Jong-un aftaler visit i Rusland for at møde Putin

For første gang vil Putin og Kim stå over for hinanden, når Kim rejser til Rusland sidst på måneden.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, rejser til Rusland sidst i april for at møde præsident Vladimir Putin. Det meddeler det russiske præsidentkontor i Kreml.

- Som følge af en invitation fra Vladimir Putin vil Kim Jong-un besøge Rusland i den sidste halvdel af april, skriver Kreml i en udtalelse på sin hjemmeside.

Det vil være første gang, at Kim og Putin møder hinanden.

Kreml oplyser ikke den præcise dato eller stedet for mødet.

Det er planlagt, at Putin besøger Kina senere på måneden. Derfor spekulerer flere medier ifølge nyhedsbureauet AP i, at mødet med de to ledere vil finde sted i Vladivostok, der er en havneby tæt på Nordkorea.

Mødet mellem den russiske og nordkoreanske leder bliver annonceret samtidig med, at USA's præsident Donald Trumps regering kæmper med at forhandle atomnedrustninger med Nordkorea.

Et topmøde i Vietnam mellem Trump og Kim endte tidligere i år uden resultater.

De to havde deres første møde sidste år i Singapore. Dengang kaldte Trump det et stort gennembrud. Det førte ikke til konkrete aftaler, men en vag erklæring om, at målet er en atomvåbenfri koreansk halvø.

/ritzau/Reuters