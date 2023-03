Kim Jong-un: Vi skal altid være klar til at bruge atomvåben

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, opfordrer til, at landet øger sin produktion af radioaktivt materiale af en kvalitet, så det kan bruges til fremstilling af våben. Dermed vil han altså øge arsenalet af atomvåben.

I samme forbindelse siger han, at Nordkorea bør være klar til at kunne bruge våbnene til enhver tid.

Det skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA.

Udtalelserne kommer i forbindelse med en inspektion af landets atomvåbenprogram.

Det nordkoreanske militær har også simuleret et nukleart luftangreb med to taktiske jord-til-jord ballistiske missiler. Det skete i forbindelse med en affyringsøvelse, oplyser KCNA.

En forsvarstænketank har samtidig testet et strategisk undervandsvåbensystem.

I sidste uge hævdede landet at have testet en atomar undervandsdrone, som er designet til at kunne udløse en såkaldt "radioaktiv tsunami", der kan ødelægge fjendens skibe og havne.

Den test skulle være foregået fra tirsdag til torsdag. Her anvendte og affyrede det nordkoreanske militær det nye våbensystem, som skal kunne starte en ødelæggende bølge i "superskala".

Efter et år med rekordmange testaffyringer af missiler og en stigende atomar trussel fra styret i Pyongyang har nabolandet Sydkorea styrket sikkerhedssamarbejdet med USA.

13. marts skød landene den største militærøvelse i fem år i gang. Øvelsen varede 11 dage og gik under navnet "Freedom Shield 23".

Under militærøvelsen affyrede Nordkorea et ballistisk missil.

Et interkontinentalt ballistisk missil er en type af missiler, der kan skydes helt ud i det yderste lag af Jordens atmosfære og lande mange tusinde kilometer fra affyringsstedet.

/ritzau/Reuters