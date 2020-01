Kim Jong-uns tante viser sig offentligt efter seks år

For første gang i seks år har en tidligere så indflydelsesrig tante til Nordkoreas leder vist sig offentligt.

Tanten, Kim Kyong-hui, er søster til den tidligere koreanske leder Kim Jong-il og spillede en fremtrædende rolle i landets ledelse i de første år efter indsættelsen af den nuværende leder.

Statslige medier i det lukkede land bragte søndag billeder af Kim Jong-un og hans kone, Ri Sol-ju. Det oplyses blot, at 73-årige Kim Kyong-hui var i samme sal.

Billederne er taget ved en nytårskoncert i Pyongyang lørdag.

Kim Kyong-hui er enke efter Kim Jong-uns engang så mægtige onkel, Jang Song-thaek.

Jang blev henrettet i december 2013. Siden er Kim Kyong-hui ikke blevet set offentligt. Henrettelsen førte til spekulationer om, at også hans kone var blevet offer for en politisk udrensning.

I maj 2015 afviste Sydkoreas efterretningstjeneste en CNN-rapport om, at Kim Jong-uns tante var blevet forgiftet. To år senere orienterede en sydkoreansk efterretningsrapport nationalforsamlingen i Seoul om, at Kim Jong-uns tante var under behandling for diabetes nær Pyongyang.

Kim Jong-un lagde ikke skjul på sin afsky for den henrettede onkel.

- Vi greb beslutsomt ind for at fjerne afskummet i partiet, sagde han og beskyldte Jang Song-thaek for at have forsøgt at opbygge en selvstændig magtbase og dermed udfordre regimet.

Tanten er den eneste søster til landets tidligere leder Kim Jong-il og datter af Nordkoreas stifter, Kim Sung-il.

/ritzau/Reuters