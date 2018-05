* 27. april mødtes Nordkoreas leder, Kim Jong-un, med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in. Her underskrev de to ledere en aftale, hvor de blandt andet enedes om at arbejde for at gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri.

* 12. juni er der planlagt topmøde mellem Kim Jong-un og USA's præsident, Donald Trump. Det skal holdes i Singapore. Trump har sagt, at han ønsker, at mødet kan blive "et særligt øjeblik for verdensfreden".

Kilder: AFP, Twitter.

/ritzau/