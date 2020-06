Kim Yo-jong: Nordkoreas politiske arvtager?

Hvis en ny leder skal indsættes i Nordkorea vil det være let at forklare en magtoverdragelse til Kim Yo-jong.

Kim Yo-jong er søster til Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og fremstår i dag som landets mest magtfulde kvinde.

Hun vakte første gang international opsigt, da hun som det første medlem af Kim-dynastiet besøgte Sydkorea under Vinter-OL.

Under det politiske tøbrud i 2018 deltog hun i møder med præsidenterne fra Sydkorea, Moon Jae-in, Kina, Xi Jinping og USA, Donald Trump.

Hun er den yngste datter til den afdøde leder Kim Jong-il. Hun har samme mor som Kim Jong-un og dennes bror Kim Jong-chol, som ikke menes at have nogen særlig magtposition.

Kim Yo-jong blev født i 1987 og er fire år yngre end den nordkoreanske leder. De to var sammen studerende i Bern i Schweiz. Ansatte på skolen har fortalt, at hun var overbeskyttet af vagter og tjenestefolk. Det siges, at hun engang havde en let forkølelse og øjeblikkeligt blev bragt på hospitalet.

Under den aktuelle krise på Koreahalvøen er det den nordkoreanske leders lillesøster, som truer Sydkorea med militær "gengældelse" i en strid om nordkoreanske afhoppere.

En del afhoppere, som er flygtet til Sydkorea, har sendt fødevarer og flyveblade med propaganda tilbage til Nordkorea. Det har nu skabt stærke spændinger. Flere politiske iagttagere mener imidlertid, at striden kun er et påskud for Nordkorea til at spille et velkendt spil med at skabe en krise for at vinde indrømmelser fra Sydkorea og USA.

I april i år var Kim Yo-jong i fokus, da hende bror i en periode ikke viste sig offentligt. Da der blev fremsat spekulationer om, at han var alvorligt syg eller måske død, blev hun nævnt som en mulig ny leder.

Kim Jong-un menes at have børn, men de er ikke ret gamle.

Hvis der skulle blive brug for en afløser til Kim Jong-un har familiemæssige bånd til Kim-dynastiet afgørende betydning, siger iagttagere til BBC. Landets propaganda og politiske mytologi har i årtier lagt kolossal vægt på ledernes slægtskab tilbage til Nordkoreas grundlægger, Kim Il-sung.

Kim Yo-jong siges at være gift med sønnen til Choe Ryong-hae, den magtfulde partisekretær.

- Hvis en ny leder skal indsættes vil det være let for de statslige medier at forklare en magtoverdragelse til Kim Yo-jong. Hvis det bliver en anden, som ikke er i familien, så må hun frygte for sit liv, da hun vil blive set som en farlig rival, siger Nordkorea-eksperten Fyodor Tertitskiy på Kookmin Universitet i Seoul til BBC.

/ritzau/