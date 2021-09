Kina åbner landets tredje fondsbørs

Kina vil åbne en ny fondsbørs, som skal ligge i Beijing, og som bliver landets tredje efter Shanghai og Shenzen. Den nye børs i hovedstaden bliver en platform for små og mellemstore virksomheder.

Planen er blevet offentliggjort af den kinesiske præsident, Xi Jinping, og den kommende fondsbørs vil blive baseret på en udbygning og opgradering af et allerede eksisterende handelscenter for værdipapirer, der er kendt som NEEQ.

Små og mellemstore virksomheder "spillede en vigtig rolle ved promoveringen af økonomisk vækst og ved at fremme videnskabelig og teknologisk fornyelse", hedder det i en erklæring fra Kinas tilsynsførende og regulerende kommission på området, CSCR.

Den nye fondsbørs skal fremme innovative virksomheder i forbindelse med Kinas overordnede udviklingsstrategi.

Ved udgangen af 2020 var der registreret over 6000 virksomheder i NEEQ, der allerede er kendt som Kinas tredje børs.

Fondsbørserne i Shenzhen og Shanghai blev grundlagt i 1990'erne og er blandt verdens største handelscentre.

Iagttagere siger til Reuters, at det næsten er uundgåeligt, at der vil opstå rivalisering om børsregistreringer med tre fondsbørser.

Nogle økonomer i Kina har også sagt, at det er et stort, åbent spørgsmål om den nye børs vil blive en succes, da storbyen Beijing ikke har den "rigtige kultur" for børshandel.

/ritzau/Reuters