Kina advarer hospitaler mod at afvise patienter

En række kinesiske topembedsfolk har advaret landets hospitaler imod at bruge coronarestriktioner som en undskyldning til at afvise patienter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters tidligt fredag morgen dansk tid.

Det sker, efter at en kvinde for nylig fik en spontan abort i ottende måned efter at være blevet afvist på et hospital under en nedlukning af byen Xian, fordi hun ikke kunne fremvise en negativ coronatest.

Billeder og videoer af episoden blev delt i et opslag på sociale medier af kvindens niece 1. januar. Her kunne den gravide kvinde blandt andet ses sidde på en plastikstol ude foran hospitalet omringet af en pøl af blod.

Opslaget blev senere slettet igen. Inden da nåede det dog ifølge nyhedsbureauet AFP at få hundrede millioner af visninger og vække kinesernes vrede omkring, hvordan borgerne i Xian bliver behandlet.

Under millionbyens nu 16 dage lange nedlukning har folk blandt andet klaget over manglende adgang til mad og lægehjælp.

Sun Chunlan, der er en af Kinas vicepremierministre, siger til nyhedsbureauet Xinhua ifølge Reuters, at hun er "forpint og meget flov" over folks besværligheder med at komme på hospitalet i Xian.

- Sundhedsinstitutioner kan ikke bare bruge enhver undskyldning om coronakontrol til at afvise patienter, bliver hun citeret for at sige.

/ritzau/