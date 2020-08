Kina advarer Norge om Hongkong-aktivister

Kina viser tænder over for Norge. Den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, advarer Norge mod at give fredsprisen til demokratiforkæmperne i Hongkong.

- I fortiden, nutiden og i fremtiden vil Kina afvise alle forsøg på at bruge Nobels fredspris til at blande sig i Kinas interne anliggender, sagde han torsdag aften.

Kina står lige så fast som et bjerg, sagde Wang.

Det var hans svar på spørgsmålet om, hvordan Kina vil reagere, hvis Nobels fredspris i år vil gå til demokratibevægelsen i Hongkong.

Sidste år nominerede Guri Melby fra det norske parti Venstre demokratiforkæmperne i bystaten til fredsprisen.

/ritzau/NTB