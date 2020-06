Kina advarer studerende om at tage til Australien

Som led i en verserende fejde mellem Kina og Australien fraråder ministerium studerende at rejse Down Under.

Kina advarer studerende mod at tage en uddannelse i Australien. Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium tirsdag.

Advarslen bliver begrundet med, at der er sket en mærkbar stigning i racistiske angreb på kinesiske og asiatiske personer i Australien under coronaviruspandemien.

Den påstand afviser australske embedsmænd og førende universiteter.

Den australske uddannelsesminister, Dan Tehan, siger onsdag, at landet er et multikulturelt samfund, der byder internationale besøgende velkommen.

- Vores succes med at udjævne kurven (over antal coronasmittede, red.) betyder, at vi er et af de sikreste lande i verden for internationale studerende at have base i lige nu, siger han i en erklæring.

Kinas advarsel kommer som led i en verserende fejde mellem de to lande. Kina har allerede lagt told på byg fra Australien, og landet beskylder den australske regering for at være i ledtog med USA.

Den kinesiske regering har tidligere ytret sin utilfredshed med, at Australien er med i den gruppe af lande, der vil have Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til at undersøge årsagen til udbruddet af coronavirus, der oprindeligt brød ud i den kinesiske by Wuhan.

Kina har sidenhen modvilligt bakket op om undersøgelsen.

Mandag frarådede Kinas ministerium for kultur og turisme sine borgere at rejse på ferie Down Under.

Det lød også fra Australien, at Kina ikke er vendt tilbage på flere ugers henvendelser om at indlede en dialog. Det skrev nyhedsbureauet Reuters.

Kina har desuden advaret om boykot af australske produkter blandt kinesiske forbrugere.

Siden har Kina suspenderet import af oksekød fra fire af de største producenter i Australien.

Begge parter påstår dog, at det ikke har noget at gøre med uenighederne om pandemien, skriver Reuters.

/ritzau/AFP