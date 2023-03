Kina advarer Taiwans præsident mod at mellemlande i USA

Kina opfordrer onsdag USA til ikke at tillade Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, at mellemlande i USA på hendes oversøiske rejse.

Et sådant skridt vil blive opfattet som en "provokation", siger en kinesisk talsperson ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Efter planen rejser Tsai Ing-wen onsdag fra Taiwan for at indlede en ti dage lang rundrejse i Mellemamerika med to planlagte mellemlandinger i New York og Los Angeles i USA.

Tsai skal på sin tur mødes med allierede i Guatemala og Belize.

Derudover er det ventet, at hun vil mødes med formanden for Repræsentanternes Hus i USA, republikaneren Kevin McCarthy, under en af sine mellemlandinger i USA.

- Hvis hun kontakter formand McCarthy, vil det være endnu en provokation, der på alvorlig vis krænker ét-Kina-princippet, skader Kinas suverænitet og ødelægger fred og stabilitet i Taiwanstrædet, siger Zhu Fenglian, talsperson for Kinas kontor for Taiwan-anliggender, på et pressemøde onsdag.

- Vi er stærkt imod dette og vil helt sikkert træffe foranstaltninger for resolut at kæmpe imod, tilføjer talspersonen ifølge Reuters.

Kina anser Taiwan som en del af landet og mener, at øen skal regeres fra Beijing.

Taiwan, der har et veludviklet demokrati, afviser kategorisk, at den selvstyrende ø skal regeres af Kina.

Da den daværende formand for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, i august sidste år besøgte Taiwan, gennemførte Kina storstilede krigsøvelser rundt om øen.

Der er en uskreven regel om, at taiwanske præsidenter ikke aflægger officielle besøg i USA eller besøger hovedstaden, Washington D.C.

Men i de senere år er mellemlandinger blevet mere og mere brugte. Det forklarer Kwei-Bo Huang, der er lektor i diplomati på Taiwans Nationale Chengchi Universitet.

- Tidligere kunne præsidenten ikke holde en tale offentligt eller interagere offentligt med amerikanske politikere, siger lektoren ifølge Al Jazeera.

- Det kan præsidenten godt nu, men den amerikanske regering tillader fortsat ikke embedsmænd at mødes med eller deltage i den taiwanske præsidents begivenheder i USA.

Det ventes, at Tsai Ing-wen vil holde en tale på Hudson Institute i New York torsdag på sin vej til Mellemamerika og igen på Ronald Reagan Presidential Library i Californien på sin vej tilbage til Asien i begyndelsen af april.

/ritzau/