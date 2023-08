Kina affyrer vandkanoner og puster til strid med Filippinerne

Kina og Filippinerne er endt i konflikt efter en hændelse i Det Sydkinesiske Hav, hvor begge lande gør krav på territorie.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den kinesiske kystvagt ramte lørdag en række filippinske skibe med vandkanoner og blokerede deres rute.

De filippinske skibe var ladet med mad, vand og brændstof. Skibene var ved at blive befragtet af Filippinernes kystvagt til militærpersonale på atollen Second Thomas Shoal ved Spratlyøerne vest for Filippinerne.

Kina gør krav på stort set hele Det Sydkinesiske Hav og har ignoreret en afgørelse fra 2016, der siger, at kravet ikke har noget juridisk grundlag.

Det filippinske militær og kystvagten har beskyldt Kinas kystvagt for at bryde folkeretten ved at rykke ind mod de filippinske skibe.

Hændelsen har fået Filippinernes regering til at indkalde Kinas ambassadør til samtale. Det oplyser den filippinske præsident, Ferdinand Marcos.

Ifølge Kina tog kystvagten "den nødvendige kontrol" over de filippinske skibe, der "ulovligt" var sejlet ind i kinesisk farvand.

Præsident Ferdinand Marcos er dog ikke enig i den kinesiske udlægning.

- Kinas holdning er selvfølgelig, at de siger, at "det her er vores, så vi forsvarer det". Vi siger til gengæld "nej, vi ejer det, så vi forsvarer det". Så det bliver jo en gråzone, i forhold til hvad vi diskuterer, siger han ifølge AFP.

EU, Storbritannien, Australien og Canada har kritiseret Kinas handlinger.

Atollen Second Thomas Shoal ligger cirka 200 kilometer fra den filippinske ø Palawan og over 1000 kilometer fra Kinas nærmeste større landmasse.

Ifølge Filippinerne sker det jævnligt, at Kinas kystvagt blokerer eller følger filippinske skibe i det omstridte havområde.

De to lande har en lang historik med maritim uenighed i Det Sydkinesiske Hav.

