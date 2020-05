Kina afprøver fem mulige virusvacciner på mennesker

Udvikling af en vaccine mod Covid-19 er i Kina nået så langt, at fem mulige lægemidler testes på mennesker.

Forskere verden over arbejder intenst på at udvikle en vaccine, der kan beskytte folk mod Covid-19, og i Kina er man kommet så langt i testforsøg med fem mulige vacciner, at de nu bliver afprøvet i forsøg med mennesker.

Indtil videre har der ikke været tilbagemeldinger om utilsigtede bivirkninger blandt de 2575 frivillige personer, som deltager i de fem fase to-forsøg.

Det oplyser Zeng Yixin, der er vicedirektør for Kinas Nationale Sundhedskommission.

- I henhold til planen, så vil de nævnte projekter, hvis alt forløber godt, afslutte anden fase af de kliniske forsøg i juli i år, siger Zeng Yixi.

Han tilføjer, at flere vacciner afventer godkendelse til at blive afprøvet på mennesker.

Lægemiddelkandidater skal gennem tre kliniske forløb, hvoraf de to sidste faser er med mennesker, før der kan ansøges om at få midlet godkendt hos sundhedsmyndighederne.

Zeng Yixi oplyser ikke, hvornår det forventes, at fase tre-forsøgene er overstået. tilføjer, at flere

Coronavirusset brød oprindeligt ud i millionbyen Wuhan i det centrale Kina i slutningen af sidste år.

Siden har Covid-19, som virussygdommen er navngivet, kostet over 300.000 mennesker livet globalt.

Eksperter har stillet sig tvivlende over for muligheden for at udvikle en vaccine i lyntempo. Det vil tage mindst 12 til 18 måneder og sandsynligvis længere at nå så vidt, har det lydt.

USA's præsident, Donald Trump, oplyser fredag, at den amerikanske regering samarbejder med andre lande om hurtigt at udvikle en vaccine.

Ifølge Trump har regeringen foreløbig udpeget et antal lovende vaccinekandidater, som USA påtænker at støtte økonomisk.

Udvikling af en vaccine er dog ikke en betingelse for at åbne det amerikanske samfund op igen og dermed få gang i økonomien, fastslår Trump.

- Vaccine eller ej, så er vi tilbage, siger Trump, der har opfordret delstaterne til at afslutte nedlukningerne.

/ritzau/AFP