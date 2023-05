Kina anklages for omfattende spionage mod amerikansk infrastruktur

En statssponsoreret kinesisk hackergruppe har spioneret mod en lang række organisationer, der varetager kritisk amerikansk infrastruktur.

Sådan lød det onsdag fra vestlige efterretningstjenester samt it-selskabet Microsoft.

Hackergruppen er angiveligt gået efter alt fra telekommunikation til den amerikansk stillehavsø Guam, der er hjem for en strategisk vigtig militærbase.

USA og Kina spionerer ofte mod hinanden. Alligevel kalder analytikere nyheden for det største kendte kinesiske felttog af cyberspionage mod amerikansk infrastruktur.

Den kinesiske ambassade i Washington D.C. er ikke umiddelbart vendt tilbage på en anmodning om en kommentar til historien.

Analytikere fra Microsoft siger, at de er relativt sikre på, at hackergruppen, som de kalder "Volt Typhoon", er i stand til at forstyrre kritisk infrastruktur mellem USA og Asien under eventuelle fremtidige kriser.

- Det betyder, at de (Kina red.) forbereder sig på den mulighed, siger John Hultquist, der er ansvarlig for trusselsanalyse ved den Google-ejede analysevirksomhed Mandiant Intelligence.

Den kinesiske aktivitet er ifølge Hultquist bekymrende, fordi man ikke endnu har det fulde overblik over, hvad hackergruppen er i stand til.

- Der er større interesse efter denne her aktør på grund af den geopolitiske situation, siger han.

I takt med at Beijing har optrappet dets diplomatiske og militære pres mod Taiwan, som Kina anser som en del af sit territorium, er spændingerne med USA på den anden side taget til.

Den amerikanske præsident Joe Biden har sagt, at man er parat til at bruge magt for at forsvare Taiwan, der ligger øst for Kina og betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Guam har i kraft af sin placering i Stillehavet en vigtig rolle at spille for USA, hvis en konflikt skulle blive til virkelighed.

