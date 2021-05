Kina beder lande blive væk fra FN-arrangement om uighurer

FN-missioner bliver bedt direkte om at holde sig fra et arrangement, hvor mindretallet uighurerne diskuteres.

I klare vendinger opfordrer Kina flere lande til ikke at deltage i et FN-arrangement om landets behandling af det muslimske mindretal uighurer, som ifølge en række kilder bliver udsat for undertrykkelse.

Det fremgår af en meddelelse, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Arrangementet afholdes efter planen onsdag i næste uge af Tyskland, USA og Storbritannien.

Det skal omhandle undertrykkelsen af uighurerne og andre minoriteter i Xinjiang-provinsen i Kina.

- Dette er en politisk motiveret begivenhed, skriver den kinesiske FN-mission i meddelelsen.

- Vi anmoder om, at din mission IKKE deltager i dette anti-kinesiske arrangement.

Kina beskylder arrangørerne for at bruge "menneskerettigheder som et politisk redskab til at blande sig i Kinas interne anliggender i Xinjiang samt skabe splid og uro og forstyrre Kinas udvikling".

- De er besatte af at fremprovokere sammenstød med Kina, står der i meddelelsen, hvori det påpeges, at det "provokerende arrangement kun kan føre til yderligere konfrontationer".

Kinas mission ved FN er ikke umiddelbart vendt tilbage på henvendelser om en kommentar.

Der er lavet forskellige estimater af, hvor mange uighurer som holdes indespærret i lejre i Kina.

Rapporter fra FN og flere ngo'er peger på, at det kan dreje sig om op mod en million.

USA og Storbritannien har tidligere fordømt Kina for behandlingen af mindretallet.

