Kim Jong-un talte om fred med Xi Jinping under besøg i Kina

Den nordkoreanske leder er angiveligt klar til at efterkomme et internationalt krav om atomnedrustning.

Kina bekræfter, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har været på uofficielt besøg i landet fra søndag til onsdag lokal tid.

Det rapporterer Kinas statslige nyhedsbureau, Xinhua, onsdag, efter at det i dagevis har svirret med ubekræftede rygter, om at den nordkoreanske leder skulle være i Kina.

Det er Kim Jong-uns første kendte udlandsrejse, siden han blev leder af det lukkede land i 2011.

Det var Kinas præsident, Xi Jinping, der havde inviteret Kim Jong-un og hans hustru, Ri Sol-ju, på besøg i landet. Det rapporterer Xinhua ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har haft succesfulde samtaler med præsident Xi Jinping, om hvordan vi kan udvikle forholdet mellem de to partier og de to lande, vores respektive hjemlige situation, opretholde fred og stabilitet på den koreanske halvø samt andre spørgsmål, udtaler Kim Jong-un ifølge det kinesiske nyhedsbureau.

Xinhua rapporterer videre, at Kim Jong-un under mødet skulle have sagt, at han er indstillet på at efterkomme det internationale krav om atomnedrustning.

- Det er muligt at finde løsninger på problemet omkring atomnedrustning på den koreanske halvø, hvis Sydkorea og USA responderer på vores forsøg med velvilje, skal lederen have sagt.

Det nordkoreanske visit skal ifølge analytikere formentlig ses i lyset af, at der venter en række vigtige møder de kommende måneder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I april skal Kim Jong-un mødes med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, og samtidig har USA's præsident, Donald Trump, lagt op til et topmøde med Kim i maj. Her kan Nordkoreas atomprogram komme på dagsordenen.

Kim Jong-uns besøg kommer samtidig på et tidspunkt, hvor Nordkoreas udenrigshandel lider voldsomt under skærpede sanktioner, som blev støttet af Kina i FN's Sikkerhedsråd, skriver Reuters.

Omkring 90 procent af Nordkoreas udenrigshandel går gennem Kina.

Det er ikke usædvanligt, at Kina ventede med at bekræfte Kim Jong-uns besøg. Da hans far, Kim Jong-il, besøgte landet, plejede de kinesiske myndigheder at vente med at bekræfte besøget, til han var trygt tilbage i Nordkorea.

/ritzau/