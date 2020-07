Kina beordrer USA til at lukke sit konsulat i Chengdu

Den kinesiske ordre kommer, få dage efter at USA beordrede Kina til at lukke sit konsulat i Houston, Texas.

Kina kræver, at USA lukker sit konsulat i millionbyen Chengdu.

Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium fredag ifølge nyhedsbureauet Xinhua.

Meldingen kommer to dage efter en ordre fra det amerikanske udenrigsministerium om at lukke Kinas konsulat i Houston, Texas.

Onsdag oplyste udenrigsministeriet, at Kina har 72 timer til at lukke konsulatet.

Senere samme dag oplyste præsident Donald Trump på et pressemøde i Det Hvide Hus, at det "altid er en mulighed", at flere kinesiske konsulater i USA vil blive lukket.

Trump sagde også på pressemødet, at han havde bemærket en brand på konsulatet i Houston efter ordren om lukningen.

- Jeg antager, at de (kineserne, red.) brændte dokumenter og papirer, og jeg spekulerer på, hvad det handler om, sagde Trump.

I en erklæring fra det amerikanske udenrigsministerium onsdag stod der, at lukningen er beordret for at beskytte amerikansk ejendom og amerikanernes private oplysninger.

/ritzau/Reuters