Kina beskylder Taiwans nye præsident for at presse øen mod krig

Taiwans lederskab presser øen ud i en situation "med krig og fare".

Det siger en talsperson for Kinas forsvarsminister i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Siden han overtog embedet, har lederen af Taiwan udfordret princippet om ét Kina. Noget, som presser vores landsmænd i Taiwan ud i en farlig situation med krig og fare, siger talsperson Wu Qian.

Han henviser til Lai Ching-te, som for få dage siden blev taget i ed som præsident for Taiwan. Han betragtes af Kina som en farlig separatist.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lai repræsenterer Det Demokratisk Progressive Parti (DPP).

DPP har åbent sagt, at det støtter, at Taiwan fortsat udvikler en separat identitet i forhold til det kommunistiske Kina.

Det kinesiske styre mener, at Lais indsættelsestale var en "indrømmelse om uafhængighed", skriver AFP.

- Det er udelukkende at lege med ilden, og dem, der leger med ilden, vil helt sikkert blive brændt, lyder det fra Wu.

Udtalelsen falder fredag, som samtidig er den anden dag i træk, hvor Kina udfører militære øvelser omkring Taiwan.

Den to dage lange øvelse begyndte torsdag og har til formål at afprøve Kinas evne til at "overtage magt" samt kontrollere vigtige områder.

Wu Qian siger videre, at man vil handle, hvis fortalere for Taiwans uafhængighed provokerer Kina.

- Vi vil skubbe vores modforanstaltninger et skridt videre, indtil den komplette genforening af moderlandet er opnået, lyder det.

Øen Taiwan og Kina har en lang historie med uenighed om, hvad Kina omfatter, og hvem der skal bestemme i Taiwan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kina siger, at det selvstyrende Taiwan er en del af dets område og har lovet, at det en dag vil erobre det - om nødvendigt med magt.

Som del af Kinas militærøvelser cirkulerer flådefartøjer og militærfly omkring Taiwan.

Øvelserne er en del af et kinesisk forsøg på at intimidere Taiwan, som er eskaleret over de seneste år, skriver AFP.

Torsdag opfordrede USA "kraftigt" Kina til at handle varsomt.

Taiwan udgør det mest sprængfarlige stridspunkt i forholdet mellem Kina og USA, skrev seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Rasmus Sinding Søndergaard i en analyse i januar.

USA har tilstræbt, hvad Søndergaard kalder "strategisk ambiguitet".

- En tvetydighed om USA's ageren, der har til formål at afskrække Kina fra at invadere Taiwan og samtidig afskrække Taiwan fra at erklære uafhængighed, skriver han.

Rasmus Sinding Søndergaard påpeger, at hverken USA eller Kina har interesse i en militær konflikt over Taiwan. Det ville koste voldsomme tab på begge sider, og det ville få omfattende økonomiske konsekvenser for hele verden.

/ritzau/