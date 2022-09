Kina beskylder USA for at sende farlige signaler om Taiwan

Hvad angår Taiwan, sender USA nogle "meget forkerte og farlige signaler".

Det sagde Kinas udenrigsminister, Wang Yi, til den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, fredag, da de to mødtes i New York City.

Jo flere aktiviteter, der peger i retning af et uafhængigt Taiwan, jo mindre sandsynligt vil en fredelig løsning være, mener Wang Yi.

På fredagens møde sagde Wang også, at han mener, at USA forsøger at underminere Kinas suverænitet og territoriale integritet over for Taiwan.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Spørgsmålet om Taiwan er et internt kinesisk anliggende, og USA har ingen ret til at blande sig i, hvilken metode der vil blive brugt til at løse det, sagde Wang på mødet ifølge en udskrift fra det kinesiske udenrigsministerium lørdag.

Under fredagens 90 minutter lange møde var Taiwan i fokus, og samtalen var "direkte og ærlig", fortæller en amerikansk embedsmand.

Mødet blev holdt på bagkant af FN's Generalforsamling, der sluttede fredag.

- For vores del gjorde udenrigsministeren det krystalklart, at i overensstemmelse med vores mangeårige ét-Kina-politik, som ikke har ændret sig, er opretholdelsen af fred og stabilitet på tværs af strædet livsvigtigt, siger den højtstående, unavngivne embedsmand.

Spændingerne over Taiwan er vokset efter et besøg af formanden for Repræsentanternes Hus i USA, demokraten Nancy Pelosi, i august, som blev efterfulgt af store kinesiske militærøvelser.

Tidligere på ugen lovede den amerikanske præsident, Joe Biden, at USA er parat til at forsvare Taiwan, hvis Kina skulle angribe.

Bidens udtalelse er hans hidtil mest eksplicitte i forhold til at forpligte amerikanske styrker til at forsvare øen. Det er også det seneste tilfælde af, at han ser ud til at overtræde USA's politik om "strategisk tvetydighed".

Den handler om, at man ikke drøfter offentligt, hvordan USA vil reagere militært på et angreb på Taiwan.

Ifølge Det Hvide Hus har USA's Taiwan-politik ikke ændret sig.

/ritzau/Reuters