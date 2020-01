Kina: Coronavirus er styrket og spreder sig

Antallet af smittede af coronavirus kan fortsætte med at stige. Virusset er blevet stærkere, oplyser Kina.

Coronavirusset har bevæget sig ud over Kinas grænser til blandt andet USA og Frankrig, og alt tyder på, at det potentielt dødelige virus' evne til at sprede sig er blevet styrket.

Derfor kan antallet af smittede stige yderligere.

Det oplyser Ma Xiaowei, der er leder af Kinas nationale sundhedskommission, på et pressemøde søndag morgen.

Mindst 56 personer i Kina har mistet livet på grund af coronavirus, og over 2000 er smittet på verdensplan.

Myndighederne ved endnu meget lidt om virusset.

Det er således endnu uvist, hvor smitten præcis stammer fra, og hvor lang tid der går, fra man smittes, til man udviser symptomer. Det kan være fra en dag til to uger, oplyser Ma Xiaowei.

I modsætning til eksempelvis sars, der dukkede op i Kina i 2002 og kostede mange hundrede menneskeliv, kan personer smitte andre, inden de selv er begyndt at udvise tegn på sygdommen.

Symptomerne viser sig ved feber, hoste og eventuelt åndedrætsbesvær.

Virusset blev konstateret første gang i december sidste år i byen Wuhan i det centrale Kina. Siden har det spredt sig til områder uden for Kina, herunder Frankrig og Australien.

Personer med virusset får typisk behandling, mens de er i isolation, så de ikke kan smitte yderligere. For at inddæmme smitten er Wuhan ved at bygge to hospitaler, der skal stå for behandling af de smittede.

De ventes klar i begyndelsen af februar med sengepladser til over 2000 patienter. For at begrænse smitten har flere kinesiske byer og provinser begrænset eller fjernet borgernes adgang til offentlig transport.

De kinesiske myndigheder fortæller søndag morgen, at de følger situationen og holder pressebriefing om virusset hver morgen fra mandag.

/ritzau/Reuters