Kina deltager i stort diplomatisk forum om Ukraine

Kina meddelte fredag, at det sender den særlige udsending Li Hui til et stort internationalt møde i weekenden om konflikten i Ukraine. Topdiplomater fra over 40 lande deltager i drøftelserne, som finder sted i Jeddah i Saudi-Arabien.

Det er Ukraine, der har indkaldt til mødet i et forsøg på at vinde mere international opbakning i krigen mod Rusland.

- Kina er villig til at arbejde sammen med det internationale samfund om fortsat at spille en konstruktiv rolle for fremmelse af en politisk løsning på krisen i Ukraine, siger Wang Wenbin, som er talsperson for det kinesiske udenrigsministerium.

Ukraine og vestlige diplomater håber, at der i Jeddah vil blive opnået enighed om visse nøgleprincipper for en fremtidig fredsløsning, som vil bringe Ruslands krig i Ukraine til en afslutning. Moskva deltager ikke i mødet i Saudi-Arabien.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde onsdag, at han håber initiativet vil føre til et "fredstopmøde" i efteråret med deltagelse af lande fra hele verden, som støtter principper for en fredsløsning baseret på den ukrainske leders fredsplan, som er baseret på 10 grundlæggende principper.

En indlemmelse af Kina i den diplomatiske offensiv vil være et betydningsfuldt fremskridt for de lande, som har arrangeret mødet i Jeddah.

Kina har afvist at lægge skylden for krigen i Ukraine på Rusland. Samtidig har landet fordømt de vestlige sanktioner, der er indført mod Rusland på grund af krigen.

Ifølge den amerikanske avis Wall Street Journal har vestlige diplomater sagt, at Saudi-Arabien skal være vært på grund af dets tætte forbindelser til Kina.

Ifølge embedsmænd involveret i planlægningen af mødet ønsker Ukraine at få neutrale stormagter som Brasilien, Indien, Tyrkiet og Sydafrika over på sin side.

Hverken fra ukrainsk, russisk eller international side er der forventning om snarlige direkte fredsdrøftelser mellem Ukraine og Rusland.

/ritzau/Reuters