Kina desinficerer post fra udlandet af frygt for omikron

Det kinesiske postvæsen er begyndt at rense breve og pakker fra udlandet af bekymring for smittespredning.

Normalt er det indholdet i breve og pakker fra udlandet, som bliver kontrolleret, men postvæsnet i Kina har nu også fokus på selve indpakningen.

Breve og pakker, som ankommer til Kina fra udlandet, skal desinficeres, og desuden opfordrer postvæsnet befolkningen til at holde igen med udenlandske bestillinger.

Det sker, efter at myndigheder har udpeget postforsendelser som en mulig årsag til nylige udbrud af coronasmitte med varianten omikron.

Kina var i slutningen af 2019 det første land i verden til at registrere virusset bag covid-19.

Myndighederne fik i løbet af uger inddæmmet virussets udbredelse. Blandt andet ved at afskære byer med smitteudbrud fra den øvrige del af landet og beordre millioner af borgere til ikke at forlade deres hjem.

Siden har Kina fastholdt en striks politik om, at udbrud skal slås ned omgående.

Men aktuelt kæmper myndigheder med at få has på adskillige mindre smitteudbrud. Deriblandt et i hovedstaden Beijing, som er i gang med at forberede sig til vinter-OL i februar.

Tirsdag har Kina meldt om 127 nye smittetilfælde.

De seneste dage har embedsfolk sagt, at i visse tilfælde kan smitte være overført til personer via pakker fra udlandet.

Deriblandt en kvinde i Beijing, som ifølge myndigheder ikke har været i kontakt med andre smittede personer, men blev testet positiv med en variant, der kendes fra Nordamerika.

Kinas postvæsen beordrede mandag medarbejdere til at desinficere indpakningen på alle forsendelser fra udlandet.

Desuden skal ansatte, der sorterer breve og pakker fra andre lande, sørge for at blive revaccineret mod covid-19.

Som en yderligere foranstaltning skal indenlandsk post i Kina håndteres adskilt fra udenlandsk post.

Om tiltagene sættes i værk på baggrund af videnskabelige beviser, på at smitte kan overføres fra overfladen af en pakke eller brev, er ikke oplyst.

Men både Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse, CDC, har sagt, at risikoen for at blive smittet med corona via overflader er meget lille.

Coronavirusset bliver overført gennem luften via mikroskopiske vanddråber, når en smittet person for eksempel taler, hoster eller ånder.

CDC har sagt, at på de fleste overflader forsvinder 99 procent af spor på virusset efter tre dage.

/ritzau/AFP