Kina er verdens førende producent af solenergi

På verdens største solcellelfarm er der lagt solcellepaneler ud på et 30 kvadratkilometer stort område.

Kina bruger måske mere elektricitet end noget andet land. Men landet er nu også blevet verdens største producent af solenergi.

Ifølge Det Internationale Energy Agentur (IEA) installerede Kina i 2016 solenergi-kapacitet på over 34 gigawatts.

Det er mere end dobbelt så meget som USA og næsten halvdelen af den kapacitet, som blev installeret i alt i hele verden. Det oplyser BBC.

- Det er et kæmpemæssigt marked, siger Heymi Bahar i IEA.

- De fleste af verdens solceller bliver produceret i Kina og i Taiwan. Over 60 procent, fastslår han over for BBC.

Men også andre energiprojekter fra Kina vækker opsigt.

Verdens største solcellelfarm er også et kinesisk projekt. Det er Longyangxia Dam Sollcellepark, hvor solcellepaneler fylder 30 kvadratkilometer.

Samtidig har Kina åbnet verdens største flydende solfarm i Huainan i Anhui provinsen. Den er bygget over en gammel kulmine, som gennem årene er blevet fyldt med regnvand.

Sungrow er det kinesiske firma, som har udviklet solfabrikken. Ifølge firmaet overvåger system automatisk spænding og strømproduktion i solcellerne og sørger for den rette fugtighed.

Da der er store mængder i vand i området, er det det lettere at rengøre panelerne, som altid er et kæmpemæssigt arbejde for solfarmere.

- Det, som vi alle håbede på for 20 år siden, da idéen om billig solenergi blot var en drøm, var, at nogen ville gå ind i produktion og udvikling på et industrielt niveau og bringe omkostningerne ned, siger Charles Donovan på uddannelsesstedet Imperial College Business School.

- Det er netop det, der er sket i Kina, pointerer han over for BBC.

Trods Kinas imponerende fremskridt på området, er det kun omkring en procent af landets energiforbrug, der kommer fra solenergi. Det er hele 66 procent, der dækkes af kul.

Kinas Nationale Energi-administration har et erklæret mål om at ændre dette dramatisk inden 2050 - ikke mindst på grund af den ekstreme luftforurening i landet.

Der er dog flere bud på, hvordan det vil se ud i 2050.

De mest optimistiske rapporter fra regeringen antyder dog, at op til 86 procent af energiforbruget på det tidspunkt vil kunne dækkes ind af vedvarende energi, hvoraf en tredjedel vil være solenergi.

