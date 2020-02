Kina fortsætter udrensning af topfolk i virusramt provins

Hubei-provinsens øverste politiske leder og kommunistpartiets leder i Wuhan er blevet fjernet fra posterne.

Den øverste politiske leder i Kinas virusramte provins Hubei er blevet fjernet fra posten.

Det skriver det statslige nyhedsbureau Xinhua torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Jiang Chaoliang, der havde titel af partisekretær for Hubei, vil blive afløst af Shanghais borgmester, Ying Yong. Xinhua bringer ingen forklaring på udskiftningen.

Også lederen for kommunistpartiet i Hubeis største by, Wuhan, er ifølge Xinhua blevet fritaget for tjeneste.

Det nye virus, der er skyld i over 1350 dødsfald i Kina, menes at komme fra et ulovligt marked med levende dyr i provinshovedstaden Wuhan.

Udbruddet begyndte så småt i december, og i sidste halvdel af januar indtraf de første dødsfald. Siden er andre højtstående personer i provinsen blevet fjernet fra deres stillinger.

Deriblandt den øverste chef for Røde Kors, som blev fyret for pligtforsømmelse.

Tirsdag i denne uge blev direktøren for provinsens sundhedskommission afsat.

Det skete efter udbredt offentlig kritik af myndighedernes håndtering af virusudbruddet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Andre steder i Kina har snesevis af lavere rangerende embedsfolk i sundhedssystemet også mistet deres job, fordi de ikke har formået at inddæmme spredningen af virusset.

Den centrale regering i Beijing har opfordret borgere til at indberette ethvert eksempel på pligtforsømmelse hos lokale embedsfolk.

Kina-kendere mener ifølge Reuters, at en tiltagende centralisering af det politiske system betyder, at lokalregeringer er dømt til at fejle, når det kommer til at afværge en krise som virusudbruddet.

- Hvis de var helt ærlige om det og fra første dag afslørede situationen, ville partisekretæren og borgmesteren miste deres job.

- Desuden ville det statslige propagandamaskineri rette folkets vrede mod de lokale embedsfolk, siger Willy Lam, ekspert i kinesisk politik ved Det kinesiske universitet i Hongkong.

Ifølge ham sidder lokale partibosser og andre højtstående personer derfor i saksen, uanset hvordan de reagerer på en krise.

- Du bliver fordømt, hvis du griber ind, og griber du ikke ind, bliver du også fordømt, siger han.

/ritzau/