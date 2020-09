Kina forbyder køb af tysk svinekød efter fund af svinepest

Efter at Tyskland har bekræftet et tilfælde af afrikansk svinepest, har Kina valgt at lukke for importen.

Kina indfører et forbud mod import af svinekød og svineprodukter fra Tyskland.

Det oplyser de kinesiske myndigheder lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Forbuddet kommer, efter at Tyskland har bekræftet sit første tilfælde af afrikansk svinepest. Det blev fundet sidste uge hos et vildsvin.

Ifølge Reuters er Tyskland den tredjestørste leverandør af svin til Kina. En af de andre store leverandører er Danmark.

Forbuddet fra de kinesiske myndigheder kommer på et tidspunkt, hvor landet i forvejen har mangel på svinekød. Kina har nemlig selv været ramt af afrikansk svinepest, som er et virus med høj dødelighed blandt svin.

/ritzau/