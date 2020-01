Kina forbyder salg af vilde dyr på grund af virusfrygt

Vilde dyr må ikke være på menuen i restauranter eller købes i supermarkeder i Kina, der forbyder salg.

Frygten for at sprede coronavirus yderligere får Kina til at indføre et landsdækkende forbud mod at sælge vilde dyr.

Dermed er det både restauranter, supermarkeder, markeder og online handelsplatforme, der skal fjerne dyr fra sortimentet.

Virusset har indtil videre kostet over 50 personer livet, mens der er blevet registreret omkring 2000 smittede. Coronavirusset blev opdaget første gang i december 2019 i byen Wuhan i det centrale Kina.

Siden har det spredt sig til en række andre lande, herunder Frankrig og USA.

/ritzau/Reuters