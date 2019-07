Kina fordømmer demonstranters hærværk i Hongkong

Kina kalder demonstranters hærværk i Hongkong for en "direkte udfordring af den centrale regering".

Kina fordømmer de demonstranter, som søndag begik hærværk mod et kinesisk repræsentationskontor i Hongkong.

Det skriver det kinesiske statsmedie Xinhua i en leder mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kina anser hærværket som "en direkte udfordring af den centrale regering" i Kina, hvilket ikke vil blive tolereret.

Hundredtusindvis af demonstranter gik søndag atter på gaden i Hongkong i protest mod regeringen.

Politiet brugte tåregas for at sprede demonstranterne, efter at nogle af dem kastede æg og maling mod kontoret, hvor repræsentanter for det kinesiske kommunistparti.

- Disse ulovlige handlinger er uacceptable for alle kinesiske borgere, inklusive borgere i Hongkong, skriver det kinesiske statsmedie.

De mange demonstranter gik tidligere på dagen gennem gaderne i et overvejende fredeligt optog.

Hongkong er en tidligere britisk koloni, der blev overdraget til kinesisk styre i 1997. Dengang blev indbyggerne lovet en højere grad af politisk frihed inden for en ramme der hed "ét land, to systemer".

Mange indbyggere er skeptiske over for den kinesiske indflydelse.

Demonstrationerne begyndte for syv uger siden i protest mod et lovforslag, der ville betyde, at indbyggere i Hongkong kunne udleveres til retsforfølgelse i Kina.

Modstandere af forslaget fremhævede, at det kunne åbne op for flere domme af politisk karakter.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage.

Mange kræver, at Lam træder tilbage.

Søndag var der ifølge arrangørerne af demonstrationen omkring 430.000 mennesker på gaden i Hongkong. Politiet havde ikke umiddelbart en vurdering af, hvor mange der deltog.

/ritzau/