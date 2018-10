Kina forholder sig tavs om forsvunden Interpol-chef

Interpol-chef blev angiveligt anholdt ved ankomst til Kina, hvor myndighederne ikke vil kommentere sagen.

Kina er lørdag fortsat tavs om Interpol-chefen Meng Hongweis mystiske forsvinden under et besøg i landet.

Der er rapporter om, at den 64-årige chef for den internationale politiorganisation blev tilbageholdt af myndighederne for at blive afhørt, da han landede i sit hjemland sidst i september.

Ingen har set Meng Hongwei, siden han forlod Interpols hovedkvarter i Lyon for at flyve til Kina, siger en kilde tæt på efterforskningen af hans forsvinden.

Hustruen til den kinesiske Interpol-leder meldte ham savnet fredag. Hun befinder sig ifølge AP i Lyon. Det samme gør parrets børn.

Meng er den seneste fremtrædende person, der pludselig forsvinder i Kina.

Tidligere har blandt andet højtstående regeringsembedsmænd og endda en berømthed i landet været "forsvundet" i uger eller måneder.

Myndighederne i Beijing har indtil videre ikke nævnt Mengs sag. Udenrigsministeriet har ikke besvaret henvendelser om sagen fra det franske nyhedsbureau AFP.

Hans forsvinden har ført til spekulationer om, at Meng, der også har rang som vicesikkerhedsminister i Kinas ministerium for offentlig sikkerhed, er blevet anholdt som led i en omfattende kampagne mod korruption.

Avisen South China Morning Post siger, at repræsentanter for landets disciplinære kommission tilbageholdt Meng ved hans ankomst til Beijing.

En National overvågningskommission har vide beføjelser til at foretage undersøgelser af embedsmænd og personer, der arbejder for regeringen.

Hvis der er tale om sager, der vedrører landets sikkerhed, eller hvor der er særlige hensyn at tage til efterforskning af sager, får pårørende ingen meddelelser om, hvad der sker med deres slægtninge.

Interpol har indtil videre også forholdt sig tavs om Mengs forsvinden bortset fra en kortfattet erklæring.

Her hedder det, at "Meng Hongweis opholdssted er et anliggende for de relevante myndigheder i både Frankrig og Kina".

Ifølge AP har Meng Hongwei gennem sine forskellige stillinger været i tæt kontakt med den tidligere chef for sikkerhedsstyrkerne i Kina Zhou Yongkang.

I forbindelse med præsident Xi Jinpings kampagne mod korruption blev Zhou Yongkang idømt fængsel på livstid.

/ritzau/AFP