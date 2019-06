Kina forlanger tavshed om optøjer i Hongkong på topmøde

Forhold i Hongkong er et internt anliggende for Kina, som ikke skal drøftes på G20-møde, siger viceminister.

Kina vil ikke tillade, at den seneste tids omfattende protester i Hongkong mod et kontroversielt lovforslag bliver drøftet på det forestående topmøde i G20-gruppen.

- Vi vil ikke tillade G20 at diskutere Hongkong-emnet. Anliggender i Hongkong er udelukkende et internt kinesisk spørgsmål. Intet fremmed land har ret til at blande sig, siger Zhang Jun, Kinas viceudenrigsminister, på en pressebriefing mandag i Beijing ifølge nyhedsbureauet Reuters.

G20-mødet finder sted fredag i den japanske by Osaka.

Millioner af indbyggere i Hongkong er denne måned gået på gaden for at protestere mod et lovforslag, der ville give myndighederne lov til at udlevere mistænkte personer til retsforfølgelse i Kina.

Demonstrationerne udviklede sig til de mest voldelige i årtier, da politiet affyrede gummikugler og tåregas for at opløse de store menneskemængder.

I den forgangne uge undskyldte Hongkong politiske leder, Carrie Lam, endnu en gang over for befolkningen som følge af sin håndtering af det kontroversielle lovforslag, som hun midlertidigt har trukket tilbage.

Men hun afviste at træde tilbage fra sin politiske toppost.

Det udløste fredag nye massedemonstrationer.

Her gentog deltagerne deres krav om Carrie Lams afgang, ligesom de kræver frigivelse af demonstranter, der er blevet anholdt i løbet af den seneste tids politiske uroligheder i storbyen.

G20 omfatter verdens 19 vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU.

Forsamlingen har ingen formel beslutningskraft, men mødernes sluterklæringer udstikker retningslinjer for, hvad de magtfulde lande vil og kan sammen.

Desuden foregår der altid vigtige forhandlinger i periferien af møderne.

På denne uges møde i Japan er der således planlagt en samtale mellem Kinas præsident, Xi Jinping, og hans amerikanske kollega, Donald Trump.

De to ventes at drøfte det betændte handelsforhold mellem USA og Kina.

Hongkong har tidligere været en britisk koloni. Den blev i 1997 ført tilbage til Kina som en særskilt administrativ region med udstrakt selvstyre.

/ritzau/