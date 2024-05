Kina fortsætter militærøvelse omkring Taiwan for anden dag i træk

Kinas kystvagt har fredag udført øvelser i farvandet øst for Taiwan, oplyser myndigheden via sociale medier.

For anden dag i træk har Kina udført militære øvelser omkring Taiwan. Den to dage lange øvelse startede torsdag og har til formål at afprøve Kinas evne til at "overtage magt" samt kontrollere vigtige områder.

- Vi opfordrer Kina til at udvise selvbeherskelse samt omgående at stoppe dets irrationelle opførsel, lyder det i en udtalelse fra Taiwans kystvagt fredag.

Øvelsen finder sted som modsvar på en tale, som Taiwans nye præsident, Lai Ching-te, holdt tidligere på ugen, i forbindelse med at han blev taget i ed.

Kina begyndte en række militære øvelser i området omkring Taiwan klokken 7.45 torsdag morgen lokal tid. Øvelserne inkluderer blandt andet, at Kina har omringet Taiwan med flådefartøjer og militærfly.

Taiwan har fordømt Kinas handlinger.

Kina betragter det demokratisk styrede Taiwan som en del af sit territorium og har stemplet Lai Ching-te som separatist.

- Dette er en hård afstrafning af Taiwans separatiststyrker og en alvorlig advarsel mod enhver form for indblanding og provokation fra udefrakommende, siger Li Xi, som er oberst i Kinas søværn, på kinesisk stats-tv.

Torsdag sendte Taiwan både luft- og flådestyrker afsted som reaktion på militærøvelserne omkring Taiwan og i Taiwanstrædet.

14 lande anerkender Taiwan som selvstændigt. Hverken Danmark eller USA er blandt dem. USA er ellers Taiwans vigtigste udenlandske støtte og leverandør af militært udstyr.

