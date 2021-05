Kina giver Indien fornyet appetit på frihandelsaftale med EU

Indien er parat til igen at forhandle om frihandel med EU, og en af årsagerne er ifølge ekspert Kinas rolle.

Lørdag vil EU's stats- og regeringschefer sammen med Indiens premierminister, Narendra Modi, erklære en genoptagelse af forhandlinger om en frihandelsaftale.

Den proces har kørt tidligere. Men efter flere resultatløse år opgav parterne i 2013 at komme videre. I dag er interessen tilbage. Kina er en af flere årsager.

- Jeg er sikker på, at vi kan tage et stort skridt frem, for partnerskabet mellem EU og Indien er tæt. Der er et stort uudnyttet potentiale. Det største er på handel og investeringer. Derfor ser jeg frem til at kunne indlede - eller rettere genoptage - forhandlinger om en frihandelsaftale, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, lørdag i Porto.

Stats- og regeringscheferne er bortset fra tyske Angela Merkel og enkelte andre samlet i Porto. De holder mødet med Modi via video, der er i Indien, som dagligt sætter nye globale rekorder i coronasmitte.

Indien har notorisk været en svær partner, når det gælder frihandel. Parterne ventes dog at tilslutte sig en tekst om, at forhandlinger om frihandel, der løb ud i sandet i 2013, kan genoptages.

- Handelsaftalen har ligget i dybfryseren i årevis. Men jeg tror, at det hænger sammen med den geopolitiske situation og aftalen indgået for nylig mellem en lang række asiatiske lande. Så er der kommet en fornyet indisk appetit, siger EU-kommissær Margrethe Vestager i Porto før EU-topmødet.

For nylig indgik over ti asiatiske lande et økonomisk partnerskab med Kina i spidsen. Indien trak sig i ellevte time.

Kinas stærke rolle presser Indien. Det skubber Indien med 1,36 milliarder indbyggere i retning af EU, vurderer seniorchefkonsulent i DI Peter Bay Kirkegaard:

- Både EU og Indien har måske lidt mere brug for hinanden nu og brug for at lave en handelsaftale med hinanden, fordi Kina bliver en større og større geopolitisk udfordring.

Der er potentiale i en frihandelsaftale mellem EU og Indien. Ifølge en rapport fra EU-Parlamentet er potentialet op til 8,5 milliarder euro, altså 63 milliarder kroner.

Men det bliver stadig svært. EU-Kommissionens ledende næstformand peger på, at Indien bliver nødt til at forpligte sig på blandt andet klimaløfter. Ellers bliver der ingen aftale.

- Et af de helt åbenlyse og fundamentale krav er, at man er med på at bekæmpe klimaforandringer. At man er med på Parisaftalen, men også at man har egne mål for, hvordan man kommer i land og viser resultater, siger Vestager.

Hun har den seneste tid haft "mange konstruktive samtaler med den indiske regering om det digitale område".

EU blev i december enig om en handelsaftale med Kina. Men der er ingen udsigt til, at den aftale vil blive ratificeret - foreløbig. Siden er forholdet mellem de to parter forværret markant.

Kinas krænkelser af menneskerettigheder har ført til sanktioner fra EU, som er blevet gengældt fra Kina.

Men skulle det lykkes EU og Indien at få rigtig gang i forhandlinger, bliver det ifølge Peter Bay Kirkegaard hårde forhandlinger, da det protektionistiske Indien skal åbne markeder op.

- Det kan komme til at gøre ondt på nogle velerhvervede erhvervsinteresser i Indien, og så begynder folk at brokke sig, siger han.

Sidst strandede det blandt andet på, at Indien ikke er parat til at åbne op for det europæiske bilmarked. Det vil igen være et krav fra EU - og især Tyskland.

