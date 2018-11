Kina glæder sig over telefonmøde mellem Xi og Trump

Trods truslen fra USA om en åben handelskrig ser Kina et telefonmøde med Trump som opløftende.

Kina er "ekstremt positiv" efter en telefonsamtale, som præsident Xi Jinping har haft med USA's præsident, Donald Trump.

Det siger udenrigsministeriet i Beijing.

Samtalen mellem de to fandt sted torsdag på et tidspunkt, hvor USA truer med at åbne en stor handelskrig mod Kina.

De to ledere enedes om at "styrke økonomisk udveksling", siger en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium.

- Jeg er enig i, at denne telefonsamtale var en ekstremt positiv telefonsamtale, siger talsmanden.

Han var imidlertid tavs om, hvorvidt der var fremskridt med at få løst den optrappede handelskonflikt. USA har indført straftold på kinesiske varer til en værdi af 250 milliarder dollar.

Det er sket for at modgå Kinas ambitiøse planer om at åbne nye højteknologiske virksomheder. USA mener, at Kina tyvstjæler teknologi fra amerikanerne.

/ritzau/AP