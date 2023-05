Kina gør gengæld og udviser canadisk diplomat

Kinas udenrigsministerium siger tirsdag, at det vil udvise en diplomat fra Canadas konsulat i Shanghai som et gensidigt modtræk.

Det oplyses i en udtalelse på ministeriets hjemmeside.

Den canadiske diplomat, Jennifer Lynn Lalonde, er blevet bedt om at forlade Kina 13. maj.

Meldingen fra det kinesiske udenrigsministerium kommer dagen efter, at Canada udviste den kinesiske diplomat Zhao Wei.

Han blev udvist, fordi han i en efterretningsrapport beskyldes for at forsøge at intimidere en canadisk folkevalgt, der er kritisk over for Kinas behandling af uighurer-muslimerne. Den folkevalgte hedder Michael Chong.

- Vi tolererer ingen former for udenlandsk indblanding, sagde Canadas udenrigsminister, Melanie Joly, mandag.

Jennifer Lynn Lalonde er konsul på Canadas generalkonsulat i Shanghai.

I udtalelsen på udenrigsministeriets hjemmeside fremgår det, at Lalonde betegnes som persona non grata i Kina nu.

En persona non grata er en uvelkommen eller uønsket person. Betegnelsen bruges ofte i forbindelse med diplomati.

Det diplomatiske forhold mellem Kina og Canada har været anspændt, siden Canadas tilbageholdelse af Huawei-chefen Meng Wanzhou i 2018. Kina svarede tilbage på det ved at anholde to canadier og sigte dem for spionage.

Alle tre blev løsladt i 2021.

Den canadiske efterretningstjeneste Canadian Security Intelligence Service (CSIS) stod i 2021 bag en rapport om kinesiske indflydelse i Canada. Rapporten indeholdt information om en potentiel trussel mod det canadiske parlamentsmedlem Michael Chong og hans familie.

Detaljerne i rapporten kom til offentlighedens kendskab 1. maj i år, da to canadiske aviser skrev, at Kina søgte oplysninger om Chong og hans familie i Kina i det, der anses for at være et forsøg på at "statuere et eksempel" og afskrække andre fra at udtale sig imod den kinesiske regering.

Kina siger, at det ikke har blandet sig i interne forhold i Canada, og at det heller ikke har en interesse i at gøre det.

