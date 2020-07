Kina gør kontroversiel skikkelse til sikkerhedschef i Hongkong

Zheng Yanxiong, som i 2011 kørte en hård stil mod jordejere, skal styre Kinas kontor for sikkerhed i Hongkong.

Kina udnævner Zheng Yanxiong til direktør for landets nye kontor for national sikkerhed i Hongkong.

Det skriver det statslige nyhedsbureau Xinhua fredag.

Senest har Zheng Yanxiong siddet i en stilling som generalsekretær for et udvalg under Kinas Kommunistiske Parti i den sydlige provins Guangdong.

Yanxiong var i 2011 omdrejningspunkt for en kontrovers under sin udstationering som partileder i den sydlige by Shanwei.

Yanxiong kørte således en meget hård stil over for en gruppe demonstranter i den lille landsby Wukan, der havde søgt om erstatning for jord, som var blevet beslaglagt af regeringen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udnævnelsen af Zheng Yanxiong sker, tre dage efter at en ny sikkerhedslov for Hongkong blev vedtaget af Kinas Nationale Folkekongres.

Loven er et modsvar på de mange og til tider voldelige prodemokratiske protester, der har været i Hongkong.

Ifølge embedsmænd fra Kina vil loven gøre det muligt at gøre op med underminering, terrorisme, separatisme og aftaler med udenlandske styrker.

Den er samtidig en torn i øjet på vestlige regeringer, der har udtalt, at loven svækker den høje grad af selvstændighed, som Hongkong fik tildelt i overdragelsen til Kina fra Storbritannien i 1997.

Den nye lov tilsiger blandt andet, at oprør eller forsøg på løsrivelse kan give fængsel på livstid i Hongkong.

Torsdag oplyste Nathan Law, som er en af Hongkongs mest fremtrædende unge demokratiaktivister, at han har forladt Hongkong.

- Jeg har allerede forladt Hongkong og fortsætter kampen internationalt, sagde han i en kort besked til journalister ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Baseret på en risikovurdering vil jeg ikke afsløre for meget om, hvor jeg opholder mig eller min situation lige nu, tilføjede han.

Allerede onsdag blev de første anholdelser under den nye lov foretaget. De anholdte var primært demonstranter, som havde flag eller klistermærker på sig, som symboliserede uafhængighed fra Kina.

/ritzau/