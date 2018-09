Kina henretter barnepige for dødsbrand med fire ofre

Spillegal kvindes plan om at optræde som helt ved at slukke brand gik galt. Mor og tre børn døde i flammerne.

Kina har fredag henrettet en 35-årig kvinde for at sætte ild til en bolig, hvor hun var ansat som barnepige. Husstandens tre børn og deres mor omkom i flammerne.

Mo Huanjing, der var afhængig af spil, blev tidligere i år kendt skyldig for brandstiftelse og de fire personers død i juni 2017.

- Endelig er djævlen Mo Huanjing henrettet, skriver Lin Shengbin, der mistede sin hustru og tre børn i branden, til sine 2,6 millioner følgere på det sociale medie Weibo, der kan sammenlignes med Twitter.

- Vi har ventet for længe på denne dag, tilføjer den 37-årige Lin, der ikke var hjemme, da branden opstod.

Sagen gik viralt i Kina, som følge af de tragiske omstændigheder og meldinger om at brandmyndigheder havde reageret for sent i at bekæmpe ilden.

Mo var angiveligt så besat af spil, at hun stjal smykker og lånte penge fra Lins familie, i takt med at hendes spillegæld voksede.

Under retssagen mod hende i byen Hangzhou i Zhejiang-provinsen kom det frem, at familien havde mistet over 300.000 yuan (282.000 kroner) til Mo.

Henrettelsen af Mo skete, efter at Kinas højesteret havde sagt god for at eksekvere dødsstraffen.

Mo indrømmede under retssagen at have startet en brand i familiens højhuslejlighed på 18. etage. Hun havde planlagt at slukke branden hurtigt, i håb om at familien af taknemmelighed ville låne hende flere penge.

Men flammerne kom ud af kontrol. Mo undslap og efterlod sig Lins 34-årige hustru og deres tre børn på henholdsvis 6, 9 og 11 år i den brændende lejlighed.

/ritzau/AFP