Kina idømmer en canadier dødsstraf for narkosmugling

Domstol idømmer en canadisk statsborger dødsstraf for at smugle methamfetamin, skriver kinesisk statsmedie.

En canadisk statsborger er blevet dømt til døden i Kina.

Det skriver den statsejede kinesiske avis Global Times tirsdag på baggrund af retsdokumenter.

Den canadiske statsborger er idømt dødsstraf for at have produceret og smuglet methamfetamin i Kina.

Dommen er blevet afsagt af en domstol i Guangdong-provinsen i den sydøstlige del af landet.

Identiteten på den dødsdømte canadier er ikke oplyst, og Global Times kommer ikke med yderligere detaljer i sagen.

Det er ikke første gang, at Kina idømmer en canadisk statsborger dødsstraf for narkosmugling.

Den 36-årig canadiske statsborger Robert Lloyd Schellenberg blev i november 2017 idømt 15 års fængsel i Kina for narkosmugling.

I januar blev hans straf ændret til dødsstraf.

Både Canada og USA har efterfølgende kritiseret Kina for dommen. Ifølge det amerikanske udenrigsministerium var dommen "politisk motiveret".

/ritzau/Reuters