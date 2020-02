Kina indrømmer problemer i håndtering af coronavirus

Kinas øverste magthavere erkender, at landets respons på virusudbruddet har været præget af utilstrækkelighed.

Kina magtelite indrømmer utilstrækkelighed og vanskeligheder i landets indsats mod coronavirusset, der har kostet over 400 personer livet og smittet flere end 20.000 i Kina.

Det fremgår af det kinesiske statsmedie Xinhua, skriver nyhedsbureauet AFP.

Politbureauets stående komité, der er magtens inderste kerne i Kina, har mandag opfordret til forbedringer i Kinas nationale nødberedskab.

Opfordringen kommer, efter "utilstrækkelighed og vanskeligheder har vist sig i responsen på virusudbruddet", skriver Xinhua.

- Det er nødvendigt at styrke kontrollen af markeder, og at forbyde og slå hårdt ned på illegale markeder, der sælger vilde dyr, lød det fra komitéen på et møde mandag ifølge statsmediet.

Ifølge den kinesiske regering mangler der "akut" medicinsk udstyr, såsom mundbind, beskyttelsesdragter og sikkerhedsbriller, i indsatsen for at inddæmme smitten.

Myndighederne i flere kinesiske provinser har beordret alle indbyggere at bære mundbind. Det gælder flere end 300 millioner mennesker i Kina.

Men der kan kun fabrikeres omkring 20 millioner mundbind om dagen i Kina, lyder det fra en talsmand fra det kinesiske industriministerium.

De kinesiske myndigheder arbejder på at indkøbe mundbind fra Europa, Japan og USA, oplyser ministeriet.

Derudover har både Sydkorea, Japan, Kasakhstan og Ungarn doneret medicinsk udstyr.

Natten til tirsdag dansk tid langer Kinas udenrigsministerium samtidig ud efter USA for at overreagere og skabe panik i forhold til coronavirusset.

Det siger en talskvinde for det kinesiske ministerium i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA har indført indrejseforbud for internationale rejsende, der har været i Kina for nylig.

Kinas udenrigsministerium beder USA om at samarbejde med Kina og det internationale samfund i kampen for at inddæmme smitten.

/ritzau/