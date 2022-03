Kina kæmper med det højeste antal coronatilfælde i to år

De kinesiske sundhedsmyndigheder registrerede 5280 nye coronatilfælde i landet tirsdag, hvilket er det højeste antal på et døgn i to år.

Det opsigtsvækkende tal kommer efter flere nye coronaudbrud forskellige steder i landet. Langt de fleste smittetilfælde er registreret i Jilin-provinsen i den nordøstlige del af landet.

Kina har over 1,4 milliard indbyggere, men udviklingen er dramatisk for Kinas strategi, der tilstræber "nul tilfælde". Denne indebærer omfattende og gennemgribende tiltag i et område blot ved et enkelt smittetilfælde.

Næsten 30 millioner mennesker var ramt af nedlukning tirsdag. Det gjaldt blandt andet teknologicenteret Shenzhen - en stor by med 17,5 millioner indbyggere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt andre nedlukkede byerne er Dalian, Nanjing og Tianjin, som ligger nær hovedstaden Beijing.

Mindst 13 byer er fuldstændigt nedlukket, mens en del andre byer er delvist nedlukkede.

/ritzau/Reuters