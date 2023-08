Kina laver øvelser ved Taiwan efter vicepræsidents USA-besøg

Kinas militær har iværksat øvelser omkring Taiwan lørdag.

Landet siger, at det er en "seriøs advarsel" til separatiststyrker i et vredt og ventet svar til, at Taiwans vicepræsident, William Lai, har været i USA.

Lai, der ligger i front til at blive landets nye præsident ved valget i januar, vendte tilbage fra USA fredag. Besøget i USA var mellemlandinger på vej til og fra Paraguay. Lai holdt dog taler, mens han var i USA.

Kina anser den selvstyrende ø Taiwan som en del af sit territorium trods stærk modstand mod det fra Taiwans regering.

Folkets Befrielseshærs østlige kommando, der har ansvar for området omkring Taiwan, siger i en kort udtalelse, at det gennemfører øvelser i kampparathed til vands og i luften.

- Dette er en alvorlig advarsel til Taiwans separatiststyrker, der handler i hemmelig forståelse med udefrakommende styrker for at provokere, lyder det i udtalelsen.

/ritzau/Reuters