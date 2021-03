Kina lover 300.000 vaccinedoser til FN-soldater

Det er endnu et skridt mod at gøre Kinas vacciner til et offentligt gode, siger en kinesisk udsending til FN.

Kina lover 300.000 doser af kinesiske vacciner mod covid-19 til FN's fredsbevarende styrker.

Det oplyser Kinas diplomatiske mission til FN i en pressemeddelelse natten til tirsdag dansk tid.

- Dette er endnu et skridt mod at gøre kinesiske vacciner til et offentligt gode og demonstrere Kinas standhaftige og kontinuerlige støtte til FN og det multilaterale samarbejde, udtaler udsendingen.

Ifølge diplomaterne har Kinas FN-ambassadør oplyst til FN's generalsekretær, António Guterres, at fredsbevarende styrker i Afrika vil få førsteprioritet.

FN's fredsbevarende styrker er blandt andet til stede i Den Demokratiske Republik Congo, Mali og ved grænsen mellem Sydsudan og Sudan.

Vaccineløftet kommer oven i de 200.000 vaccinedoser, som Indien allerede har lovet til soldater og betjente, som er en del af de fredsbevarende styrker.

/ritzau/AFP