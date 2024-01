Kina lukker ambassade i Ecuador som følge af bandekonflikt

Kina har lukket sin ambassade og alle landets konsulater i Ecuador, der for tiden plages af banderelateret vold.

Det oplyser ambassaden i et opslag på det sociale medie WeChat tidligt onsdag morgen dansk tid.

- Genåbningen for offentligheden vil blive offentliggjort, når tiden er inde, lyder det.

Ecuadors præsident, Daniel Noboa, har beskrevet urolighederne som en "intern væbnet konflikt".

Artiklen fortsætter under annoncen

Tirsdag gav Noboa ordre til at "neutralisere" kriminelle bander, efter at en maskeret gruppe på direkte fjernsyn indtog et studie i den ecuadorianske fjernsynskanal TC's bygninger.

På baggrund af hændelsen har præsidenten erklæret 22 bander som terrororganisationer.

Desuden blev otte personer dræbt og tre kvæstet som følge af angreb i havnebyen Guayaquil, oplyste politiet tirsdag aften.

To betjente blev ifølge politiet derudover "brutalt dræbt af bevæbnede kriminelle" i den nærliggende by Nobol.

Tidligere på ugen blev der erklæret undtagelsestilstand i Ecuador som følge af narkobaronen Jose Adolfo Macias' flugt fra fængslet.

Noboa har i kølvandet på fangeflugten annonceret, at soldater sættes ind i Ecuadors gader og fængsler i foreløbig 60 dage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nabolandet Peru har desuden erklæret nødretstilstand ved sin nordlige grænse til Ecuador.

På den baggrund har Peru indsat en politistyrke samt et uspecificeret antal soldater ved grænsen.

Ecuador har trods sin placering mellem kokaineksportørerne Colombia og Peru længe været et relativt fredeligt land.

I løbet af de seneste år er volden dog blusset op på baggrund af kampe mellem mexicanske og colombianske karteller.

/ritzau/AFP